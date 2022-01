Desnonimo Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Desnonimo

Médiathèque La Grand-Plage, 16 mars 2022, Roubaix.

le mercredi 16 mars

Un concert musical et poétique autour des chantefables de Robert Desnos. Pour partir à la découverte d’animaux plus colorés les uns que les autres qui viennent à notre rencontre de manières surprenantes, parfois amusantes et souvent poétiques. A partir de 1 an. Durée : 25 min.

Billetterie sur le site de la Cave aux poètes – 8€ tarif plein – 6€ tarif réduit – 4€ tarif abonnés.

