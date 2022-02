Desnonimo La grand Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Desnonimo La grand Plage, 16 mars 2022, Roubaix. Desnonimo

le mercredi 16 mars à La grand Plage

Desnonimo est un univers plein de douceur où l’on découvre des animaux plus colorés les uns que les autres. Des animaux issus des chantefables de Robert Desnos qui viennent à notre rencontre de manières surprenantes, parfois amusantes mais souvent poétiques. Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter… et pourquoi pas danser !

Tarifs : 8€ / 6€ / 4€

Louise Toussut La grand Plage 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T09:30:00 2022-03-16T10:30:00;2022-03-16T15:30:00 2022-03-16T16:30:00

