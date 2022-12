DESNONIMO – Concert jeune public Magescq Magescq Magescq Catégories d’évènement: Landes

DESNONIMO – Concert jeune public
2023-01-29

2023-01-29 11:00:00 – 2023-01-29 11:25:00
Magescq

Landes Magescq EUR L’univers musical de Desnonimo est plein de douceur et fait découvrir des animaux plus colorés les uns que les autres. Issus des chantefables de Robert Desnos, ils viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante et souvent poétique. Mêlant les esthétiques variées des musiques actuelles, ce concert très jeune public invite à rêver, chanter… et pourquoi pas danser ! Concert jeune public / A partir de 1 an

Durée 25 min

Dans le cadre de la programmation familiale « Dimanche & Cie! »

En partenariat avec la commune de Magescq Communauté de communes MACS © Pauline Martin / Lynn Artwork

