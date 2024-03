DÉSIRE LH & COSMIC SINGE Le Baiser Salé Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 21h00 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Tarif web : 22 EUR

Ce projet se démarque par ce mélange de couleurs et depuis peu par une empreinte sonore particulière liée à l’utilisation d’effets sur le saxophone.

DESIRE LH & COSMiC SiNGE est un quintet de Jazz moderne créé en 2022 et présentent un répertoire de compositions instrumentales et de chansons. Leurs principales influences sont le jazz moderne New-yorkais et de Los Angeles, qui se mêle aussi à différents styles de musiques populaires comme la jungle, la folk ou le hip-hop.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

