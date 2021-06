DESIR-DUNE : colloque de clôture du projet Pole Numérique Rennes Villejean (PNRV), 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Rennes.

DESIR-DUNE : colloque de clôture du projet

Pole Numérique Rennes Villejean (PNRV), le jeudi 1 juillet à 09:00

Le colloque de clôture de DUNE-DESIR sera l’occasion de dresser le bilan du projet et des expérimentations menées depuis 2017 et d’analyser les transformations à l’œuvre dans l’enseignement supérieur, en particulier sur le site rennais, ainsi que leur accompagnement. Le rapport entre les pratiques quotidiennes des acteurs et les institutions constituera le fil conducteur des discussions échangées durant la journée. [Consulter le programme détaillé de la journée](https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-rennes1.fr/files/asset/document/seminaire_dune-desir_21-07-01.pdf)

Compte tenu des conditions sanitaires, nous vous remercions de bien vouloir notifier votre participation à l’événement à l’aide du formulaire d’inscription.

Bilan et perspectives après 4 ans d’expérimentations et de développements interdisciplinaires et inter-établissements, le projet « Développement d’un Enseignement Supérieur Innovant à Rennes »

Pole Numérique Rennes Villejean (PNRV) Campus de Villejean, Avenue du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T09:00:00 2021-07-01T17:00:00