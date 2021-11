DÉSIR D’HORIZONS Le Cri du port, 25 novembre 2021, Marseille.

DÉSIR D’HORIZONS

Le Cri du port, le jeudi 25 novembre à 19:00

Dans le cadre de Jazz sur la Ville 15eme édition DÉSIR D’HORIZONS « De Bruxelles aux Açores, des Canaries aux Antilles, partez à bord d’un voilier cathédrale de 18 mètres et commencez un tour de chant du monde au ras de l’eau, guidé par les poissons volants, le rire des marins et les airs du grand large. Humez l’écume, regardez le ciel, posez vos valises aux Marquises près du grand Jacques entrain d’écrire et rêver son disque testament. Pour vous guider, un slameur aérien devenu conteur et trois improvisateurs de jazz voguant sur les notes bleues de la mer. » Dizzylez et Maxime Atger Trio forment un quartet de musiciens, où la musique se construit autour d’une trame, un concert sur un fil, sans arrêts. Épaulés par un metteur en scène qui participe au processus de création, ils conçoivent ensemble un spectacle musical, voyage autour des dernières années de la vie de Brel. Dans la création, la musique entoure les mots, les mots forment les sons dans un jeu de dialogue, les écritures se nourrissent entre elles et se répondent. Maxime Atger Trio & Dizzylez, c’est la rencontre entre jazz et slam. Leur amour de la poésie les amène à se réunir pour raconter en musique l’histoire de l’écriture du dernier album de Jacques Brel. Pour Maxime Atger, Jacques Brel c’est une histoire de coeur. Enfant, c’est sur le vieux radiocassette de la cuisine de sa grand-mère qu’il entend pour la première fois les notes du « Port d’Amsterdam ». Il est emporté, conquis. La voix de Brel vient fendre le silence, avec force, poésie et émotion. Il s’entreprend rapidement à imiter l’intonation de la voix de Jacques Brel, avec son saxophone. En 2019, c’est avec Sébastien Lalisse et Pierre-François Maurin qu’il constitue le Maxime Atger Trio. Les notes sont pour eux des mots, la musique une poésie. En 2020, il sollicite Dizzylez avec l’envie de rajouter des vrais mots à leur musique, pour raconter ensemble Brel. MAXIME ATGER : saxophones et composition DIZZYLEZ : voix, plume SÉBASTIEN LALISSE : piano PIERRE-FRANÇOIS MAURIN : contrebasse Lieu :

15€ / 12€ / 8€ (Adhésion saison 2021/2022, 10€)

♫JAZZ♫

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



