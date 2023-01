DÉSIR DE LIVRES et LECTURES Festival du livre du Haut Quercy Lacave Lacave Lacave Catégories d’Évènement: Lacave

DÉSIR DE LIVRES et LECTURES Festival du livre du Haut Quercy Lacave, 21 janvier 2023, Lacave Lacave. DÉSIR DE LIVRES et LECTURES Festival du livre du Haut Quercy Chez Pascale Leroy et Didier Lauru Lieu-dit Le Bougayrou Lacave Lot Lieu-dit Le Bougayrou Chez Pascale Leroy et Didier Lauru

Lot Lacave Vous lisez à voix haute un texte que vous aimez, Vous préférez écouter, Vous apportez quelque chose pour le buffet Avec José Sobrecases et son récital poétique « Les mangeurs de ciel »

Venez partager un moment chaleureux autour de coups de cœur littéraires, d’un feu de bois et d’un buffet participatif. Lieu-dit Le Bougayrou Chez Pascale Leroy et Didier Lauru Lacave

