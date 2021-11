Lisieux Théâtre Lisieux Normandie Calvados, Lisieux Désintégrations par le collectif Asymptomatique Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Une pathologie psychiatrique se déclenche chez l’un, un problème d’addiction se déclare chez l’autre, les non-dits remontent à la surface. Leurs relations amicales sont mises à mal malgré leurs tentatives pour rester ensemble. Pris dans l’engrenage de leur passé commun et de leurs tabous, ils s’entraînent l’un l’autre dans une spirale autodestructrice. La désintégration se traduit comme une destruction, une dissolution venue de l’intérieur.

Des amis de lycée partent en vacances dans la maison dans laquelle ils ont l’habitude de se retrouver tous les ans. Après cette dernière année douloureuse, rien ne se passe comme prévu !!! Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux Calvados

