Après la désinstallation de l’oeuvre _Habitat(s)_ de Laurent Cerciat et dans le cadre de la Fête de la science, une distribution des refuges-éléments de l’installation artistique est proposée aux personnes qui sont volontaires pour poursuivre l’expérience de la cohabitation entre espèces initiée par l’oeuvre. Cette distribution sera accompagnée d’échanges sur les bons gestes à connaitre pour accueillir la faune avec l’association Tous aux abris et la Ligue de Protection des Oiseaux. **Les dates et modalités de cette distribution seront précisées à la fin de l’été.** _Si vous êtes intéressé.e vous pouvez déjà le signaler en envoyant un message sur_ [_[commande.artistique@bordeaux-metropole.fr](mailto:commande.artistique@bordeaux-metropole.fr)_](mailto:commande.artistique@bordeaux-metropole.fr) _A noter : le nombre d’abris disponibles étant limité et leurs formes très variées, nous vous recontacterons et étudierons les possibilités au cas par cas avant de pouvoir répondre favorablement aux demandes._ Ce rendez-vous fait partie du programme qui accompagne l’oeuvre de Laurent Cerciat intitulée _Habitat(s)_. Plus d’infos : [[bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat) Une collaboration [_L’art dans la ville_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville) – Programme d’art public de Bordeaux Métropole et Ville de Saint-Louis-de-Montferrand.

Gratuit sur inscription

Les éléments constitutifs de l'œuvre de Laurent Cerciat – divers nichoirs et abris pour la faune – sont proposés aux volontaires afin de poursuivre l'expérience de la cohabitation entre espèces.

2022-10-07 au 2022-10-17

