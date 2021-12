Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Désinfoxez-vous ! Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Désinfoxez-vous ! Espace Séniors (Les Granges), 18 mars 2022, Saint-Jean. Désinfoxez-vous !

Espace Séniors (Les Granges), le vendredi 18 mars 2022 à 19:30

À l’heure des médias de masse, les manipulations de l’information ne sont pas nouvelles mais ont une dimension sans précédent en raison des capacités inédites de diffusion et de viralité offertes par Internet et les réseaux numériques. Venez découvrir un outil intéractif pour se questionner et débattre. À partir de 12 ans Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T19:30:00 2022-03-18T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Espace Séniors (Les Granges) Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean