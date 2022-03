Designers – Saison Pannonica Pannonica (Salle), 11 mai 2022, Nantes.

Gratuit : non en prévente : 10 € tarif plein / 5 € à 8 € tarifs réduits(+ 2 € si achat sur place le soir du concert)

Concert. Pour ce projet original où il se rappelle sa découverte du jazz avec Bill Evans, Joachim Florent s’entoure de deux personnalités très fortes : Will Guthrie un des batteurs les plus créatifs, qu’on ne présente plus ici et le pianiste finlandais, Aki Rissanen qui en plus d’avoir un son magnifique et un sens rythmique exceptionnel s’intéresse aux musiques africaines et à la musique répétitive. Avec ce nouveau trio, on retrouve la patte de Joachim Florent : du minimalisme forcené, des mélodies pointillistes, des explosions maîtrisées, le projet sonne parfois comme si le groupe E.S.T. n’avait pas été éthéré et romantique, mais réaliste et tellurique. Aki Rissanen : pianoWill Guthrie : batterieJoachim Florent : contrebasse, compositions

