Portes ouvertes de mon atelier à Chatou Designer verrier/ Fanny Desombiaux Chatou, 1 avril 2023, Chatou. Portes ouvertes de mon atelier à Chatou 1 et 2 avril Designer verrier/ Fanny Desombiaux Chatou Portes Ouvertes Laissez-vous surprendre ! C’est avec grand plaisir que je vous ouvrivrai les portes de mon atelier showroom à Chatou le week-end du 1er et 2 Avril au 58 rue du Général Leclerc pour vous présenter mes créations Glassandart.byf déclinées sous forme de tables, tableaux et plateaux.

Je vous invite dans les coulisses d’un univers onirique ou la magie opère.

Je vous montrerai les multiples facettes de cette fibre surprenante qui enchante les visiteurs et laisse pace à leur imagination…

Je vous attends nombreux ! Designer verrier/ Fanny Desombiaux Chatou 58 rue du Général Leclerc 78400 Chatou

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 création verredécoratif Photo Yohann Gendry

