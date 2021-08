Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Désigné coupable Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Désigné coupable Cinéma d’Erquy, 14 août 2021, Erquy. Désigné coupable

du samedi 14 août au mardi 17 août à Cinéma d’Erquy

Durée : 2h 10min Réalisateur : Kevin Macdonald Interprètes :Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, Zachary Levi **Synopsis** : Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter l’implacable système au nom d’une justice équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves découvertes par le redoutable procureur militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par démasquer une conspiration aussi vaste que scandaleuse. L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné pour la survie et les droits d’un homme. Biopic, drame, thriller Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T20:30:00 2021-08-14T22:30:00;2021-08-17T20:30:00 2021-08-17T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy