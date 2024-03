Design Vivant Académie du Climat Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Pour s’inscrire : https://bit.ly/49F8Fzy

Une rencontre avec 3 artistes designers d’avant garde, viscéralement impliqué.es dans la préservation du vivant, de la biodiversité et la régénération des sols, pour un voyage au pays des solutions adaptées aux temps qui viennent.

Venez écouter les plus belles révélations du moment autour du Design Vivant !

Une conférence organisée par le Mouvement de l’Écologie Culturelle et animée par Hélène Aguilar, créatrice du podcast « Où est le beau? ».

Un événement qui œuvre au rayonnement du design vivant : puissant, beau et bon pour nous, pour la biosphère. Voici les luttes et le quotidien de ces designers engagés depuis des années.

> Marlene Huissoud [designer chercheuse spécialiste des matériaux d’insectes – sans les tuer]. Honorer le rôle des pollinisateurs et des autres insectes autour de nous pour créer des matériaux beaux et précieux avec leurs déchets… c’est possible !

> Miriam Josi [designer chercheuse spécialiste des materiaux en mycelium et cofondatrice du collectif Alea]. Garder le meilleur de la recherche sur l’utilisation du mycelium de champignons en enlevant tout le greenwashing et le non nécessaire, voilà la proposition d’un Design de culture.

> Jérémy Gobé [artiste plasticien, designer chercheur et fondateur du projet corail artefact]. Fini le plastique et les fameux 2% de résines – soit disant « nécessaires » pour la robustesse – des matières aux mêmes propriétés et qui, de surcroît, augmentent la vie dans le milieu, viennent d’être créées et avec elles des coraux sont sauvés !

L’Ecologie Culturelle est le mouvement qui rassemble les acteurs de la culture et de l’écologie pour sensibiliser, convaincre et agir par le sensible.

S’inscrire à la Newsletter c’est ici

Le podcast Où est le beau ? par Hélène Aguilar : sachant qu’une autre manière de faire nos objets, nos mobiliers, nos intérieurs existe déjà, nous pouvons augmenter notre niveau d’exigence personnelle et collective, pour qu’aucun retour en arrière ne puisse voir le jour et que l’ancien monde du Design soit ainsi puissamment éclairé vers ces nouveaux chemins ! Désirons les pour qu’une grande vague d’amour du Design Vivant envahisse nos imaginaires.

☕️ La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Sumac & Romarin. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Recevez le programme hebdomadaire de l’Académie du Climat

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/design-vivant/

. .