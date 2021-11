Nantes La Cale 2 Créateurs Loire-Atlantique, Nantes Design L’Expo La Cale 2 Créateurs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 4 décembre au samedi 26 février 2022 à La Cale 2 Créateurs

Design L’Expo présente une sélection de projets de fin d’études réalisés par des étudiants en cycle master design (MDes) à L’École de design Nantes Atlantique. Elle reflète la démarche de la future génération de designers à travers des projets innovants et des scénarios de vie qui sont autant d’évolutions possibles pour notre quotidien.

Entrée libre

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:30:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:30:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:30:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:30:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:30:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:30:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T18:30:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T18:30:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T18:30:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T18:30:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T18:30:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T18:30:00;2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T18:30:00;2022-01-02T14:00:00 2022-01-02T18:30:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T18:30:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T18:30:00;2022-01-09T14:00:00 2022-01-09T18:30:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T18:30:00;2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T18:30:00;2022-01-16T14:00:00 2022-01-16T18:30:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T18:30:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:30:00;2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T18:30:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T18:30:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T18:30:00;2022-01-30T14:00:00 2022-01-30T18:30:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T18:30:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:30:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T18:30:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:30:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:30:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:30:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:30:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:30:00;2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T18:30:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:30:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:30:00

