ESAAT – École Supérieure Arts Appliqués et Textile, le mardi 30 novembre à 17:30

Pourquoi enseigner la philosophie dans une école de design ou d’arts appliqués ? S’agit-il de dispenser un enseignement orienté par des questions touchant l’art et l’esthétique ? En interrogeant notamment celles et ceux qui interviennent au nom de la philosophie dans les lieux où l’on enseigne le design, on s’aperçoit que les problèmes et les thèmes traités, recoupent, prolongent et reformulent, parfois de façon surprenante, les interrogations les plus classiques de l’investigation philosophique. De surcroit, la rencontre du design et de la philosophie permet de se demander ce que fait le design à la philosophie.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

ESAAT – École Supérieure Arts Appliqués et Textile 539 avenue des Nations Unies – Roubaix

2021-11-30T17:30:00 2021-11-30T19:30:00

