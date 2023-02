design d interieur – luminaires design et sur mesures design d interieur Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

design d interieur – luminaires design et sur mesures design d interieur, 1 avril 2023, Orléans. design d interieur – luminaires design et sur mesures 1 et 2 avril design d interieur ouverture du showroom design d interieur 3 place Hubert Beuve Méry 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Venez visitez notre showroom ou on expose dans un cadre agréable réalisé par nos soins, et totalement représentatif de notre savoir-faire, nos luminaires en pièces uniques et en petites séries (lustres, lampes à poser, lampadaires), nos miroirs en feuille d’or et d’argent (de 30cm de diamètre à 120 cm), et nos petits objets de décoration comme des bougeoirs (ensembles de bougeoirs).

Nous y serons à l’écoute de vos projets et de vos demandes de réalisations sur mesures ou de restaurations. Vous y trouverez aussi de idées de décoration que nous pouvons fabriquer et mettre en place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 un petit coin de design

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu design d interieur Adresse 3 place Hubert Beuve Méry 45100 ORLEANS Ville Orléans lieuville design d interieur Orléans Departement Loiret

design d interieur Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

design d interieur – luminaires design et sur mesures design d interieur 2023-04-01 was last modified: by design d interieur – luminaires design et sur mesures design d interieur design d interieur 1 avril 2023 design d interieur Orléans orléans

Orléans Loiret