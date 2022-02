Desiderata L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

Tout en s’engageant dans des pirouettes spectaculaires à la bascule ou au cadre coréen, les six acrobates vont chacun nous raconter leur cheminement personnel. Qu’est-ce qui a fait d’eux les hommes qu’ils sont aujourd’hui ? De quoi ont-ils peur, de quoi ont-ils honte ?

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T22:30:00;2022-03-10T19:30:00 2022-03-10T21:30:00;2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T23:00:00;2022-03-12T16:00:00 2022-03-12T18:00:00

