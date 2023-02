DESIDERATA COMPAGNIE CABAS TRAIN THEATRE, 25 avril 2023, PORTES LES VALENCE.

DESIDERATA COMPAGNIE CABAS TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-04-25 au 2023-04-27 20:00. Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

LE TRAIN THEATRE (138722-138723-138724) présente ce concert. Ils sont six jeunes circassiens, venus de France, d’Argentine ou du Danemark et issus du prestigieux Centre National des Arts du Cirque. Emporté par la voltigeuse Sophia Perez, Desiderata évoque la question du genre et détricote avec sincérité et authenticité les questions de l’égalité des sexes, du genre et du féminisme. Au plateau, deux disciplines de cirque : le cadre coréen et la bascule coréenne, de la musique live, six hommes, une boule à facette, des talons, des paillettes, des portés acrobatiques, des couloirs aériens insolites, des corps distordus en l’air à plus de sept mètres de haut, des mégaphones, des shorts, du beau, du laid, un play-back sur L’Amour à la plage, des malaises, des luttes et de la tendresse, beaucoup de tendresse ! Plus qu’une performance circassienne, une pépite de spectacle de haut vol, qui remet en question l’ordre établi du genre. Un spectacle généreux, engagé et terriblement bouleversant.Tarifs réduits: enfants (-13 ans), étudiants (-30 ans), jeunes (13-18 ans), groupes (10 personnes)Réservation PMR: 04.75.57.14.55 EUR16.0 16.0 euros

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drome

Tarifs réduits: enfants (-13 ans), étudiants (-30 ans), jeunes (13-18 ans), groupes (10 personnes)

Réservation PMR: 04.75.57.14.55.2023-04-27.

