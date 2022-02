DESIDERATA – CIE CABAS Le Mans, 6 mai 2022, Le Mans.

DESIDERATA – CIE CABAS Sous chapiteau chauffé Promenade Newton Le Mans

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 21:45:00 Sous chapiteau chauffé Promenade Newton

Le Mans Sarthe

EUR 4 8 Ce spectacle est présenté dans le cadre de l’événement En mai fais ce qu’il te plaît – Le genre en questions. Tout au long du mois de mai, retrouvez des spectacles et des conférences sur la thématique du genre. Un événement proposé par Le Mans Université (mission égalité femmes hommes et EVE – Scène universitaire), le Pôle Cirque Le Plongeoir – Cité du Cirque, la Scène nationale Les Quinconces et L’espal, en partenariat avec la Ville du Mans.

Six jeunes artistes sortis du CNAC s’investissent avec Sophia Perez de la question du genre. Cette équipe confirmée dans la voltige au cadre coréen, à la bascule et aux portés acrobatiques rassemble les techniques et crée des couloirs aériens insolites pour surprendre, offrir de nombreux corps en l’air simultanément, des voyages propulsés.

Une prise de risque tangible, tant par leurs corps distordus en l’air, que par la sincérité qu’ils dévoilent en textes et en danses dans certains de leurs retranchements fantaisistes, honteux ou touchants.

De là jaillissent des points de vue différents, complexes, sensibles.

Il n’y a donc pas une parole d’homme d’aujourd’hui, mais bien de ces six humains là.

Le langage acrobatique fulgurant, effréné prendra le relais des mots et inversement.

Ils sont fougueux, drôles, provocateurs, révoltés, émus.

Ils sont aussi unis, et avides d’une parole non pas militante mais engagée, ils témoignent de leur génération, du monde qui les entoure.

DESIDERATA permet ainsi de poser un regard tendre sur des gens qui remettent en question l’ordre établi du genre, des gens qui essayent, des gens qui doutent. Une mise en mouvement généreuse, libérée, intense.

La représentation du 5 mai est une séance scolaire ouverte au public.

La représentation du 6 mai est adaptée en langue des signes française (LSF) par Marie Lamothe.

dernière mise à jour : 2022-02-10 par