Montmorillon Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon, Vienne Désherbage des collections Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Désherbage des collections Médiathèque Prosper Mérimée, 26 novembre 2021, Montmorillon. Désherbage des collections

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à Médiathèque Prosper Mérimée

Livres, magazines, Cd… Les documents retirés des collections sont proposés à la vente. Renouvellement des collections de la Médiathèque Prosper Mérimée Médiathèque Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur, 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Médiathèque Prosper Mérimée Adresse 9 avenue Pasteur, 86500 Montmorillon Ville Montmorillon lieuville Médiathèque Prosper Mérimée Montmorillon