Dimanche 12 décembre à 16h

Dimanche 12 décembre à 16h, retrouvez la Cie La Bastringue au Petit théâtre du Poutyl avec sa comédie, _Déshabillez-Mots_ ! ​​​​​​​ Tout public, cette comédie d’1h30 de Flor Lurienne et Léonore Chaix emporte le public dans le monde des mots. Deux comédiennes espiègles reçoivent, avec la complicité de Robert quelques mots échappés du dictionnaire et des signes de ponctuation. Grâce à d’incroyables personnages, les mots racontent et les textes brillants et ciselés rappellent ceux de Raymond Devos et Raymond Queneau. Les places sont disponibles à la librairie Volte Pages à Olivet.

