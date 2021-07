Guyancourt Place Jacques Brel Guyancourt, Yvelines Dé(S)Formé(S) Place Jacques Brel Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Dé(S)Formé(S) Place Jacques Brel, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Guyancourt. Dé(S)Formé(S)

Place Jacques Brel, le jeudi 8 juillet à 19:00

Il enfile un manteau et c’est l’histoire du lieu qui résonne en lui… Les corps se libèrent par une danse incisive. Ils s’accrochent, se décrochent, se connectent et parfois s’isolent. Ils créent leurs propres espaces, se jouant des lieux dans lesquels ils évoluent. Dé(s)formé(s) est un moment de vie dont nous sommes tous témoins, une pièce qui s’achève comme elle a commencé, laissant la sensation d’avoir été suspendu, le temps d’une parenthèse singulière. [Voir la présentation](https://youtu.be/86sma2pdLtw) Compagnie Chriki’Z Chorégraphie : Jeanne AZOULAY Interprétation : Noé CHAPSAL, Tom GUICHARD, Maxim THACH Musique originale : Romain SERRE

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les gestes se forment et se déforment au gré des sensations des trois danseurs hip hop. Une chorégraphie incisive, entre liberté et symbiose des corps. Place Jacques Brel 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T19:00:00 2021-07-08T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Place Jacques Brel Adresse 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville Place Jacques Brel Guyancourt