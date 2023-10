Initiation et démonstration secours au gouffre des Biefs Bousset – SSF25-Groupe Spéléologique des Nyctalopithèques – Doubs Déservillers Amancey Catégories d’Évènement: Amancey

Doubs Initiation et démonstration secours au gouffre des Biefs Bousset – SSF25-Groupe Spéléologique des Nyctalopithèques – Doubs Déservillers Amancey, 7 octobre 2023, Amancey. Initiation et démonstration secours au gouffre des Biefs Bousset – SSF25-Groupe Spéléologique des Nyctalopithèques – Doubs Samedi 7 octobre, 08h00 Déservillers sur inscription (clos) Action du SSF25 et du Groupe Spéléologique des Nyctalopithèques le samedi 7 octobre au gouffre du Bief Bousset sur la commune de Déservillers (25). Il s’agit de faire découvrir les particularités d’un secours souterrain à nos partenaires institutionnels. Déservillers 25330 Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Guy Decreuse

