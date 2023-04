Fête de la Saint-George Place Gérard Philipe Désertines Catégories d’Évènement: Allier

Fête de la Saint-George Place Gérard Philipe, 22 avril 2023, Désertines. Le comité des fêtes de Marmignolles organise un repas dansant en l’honneur de la Saint-Georges..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

Place Gérard Philipe Salle des fêtes de Marmignolles

Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The festival committee of Marmignolles organizes a dinner-dance in honor of Saint-Georges. El comité de fiestas de Marmignolles organiza una comida y un baile en honor del día de Saint-Georges. Das Festkomitee von Marmignolles organisiert ein Tanzessen zu Ehren des Sankt-Georgs-Tages. Mise à jour le 2023-04-12 par OTI Vallée du Coeur de France

