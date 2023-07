Voyage dans le temps au Désert de Retz Désert de Retz Chambourcy Catégories d’Évènement: Chambourcy

Yvelines Voyage dans le temps au Désert de Retz Désert de Retz Chambourcy, 17 septembre 2023, Chambourcy. Voyage dans le temps au Désert de Retz Dimanche 17 septembre, 11h00 Désert de Retz A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Désert de Retz ouvre ses portes pour un voyage dans le temps ! Au programme : jeux de bois anciens, atelier cerf-volants, tir à l’arc, animations costumées, découverte du verger et des ruches du Désert de Retz, danses baroques, concert de l’Orchestre de l’Alliance…

En partenariat avec l’association « Le Désert de Retz, Jardin des Lumières » Désert de Retz Allée Frédéric-Passy 78240 Chambourcy Chambourcy 78240 Yvelines Île-de-France http://www.chambourcy.fr Jardin anglo-chinois du XVIIIe siècle, comportant quelques fabriques telle que : colonne brisée, pyramide glacière, temple au dieu Pan, tente tartare, petit autel presque ruiné, église gothique ruinée. Parc splendide composé d’arbres tricentenaires, dont un tilleul à marcottes de 450 ans. Bus R4 depuis Saint-Germain-en-Laye Bus 8 depuis Poissy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

