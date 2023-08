Coupe Auvergne Rhône-Alpes et Trophée départemental du jeune vététiste Désert blanc Chamonix-Mont-Blanc, 10 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Compétition régionale et départementale de VTT Cross Country

– Coupe Auvergne Rhône Alpes VTT XCO (servant de support pour les championnats de Haute-Savoie)

– Trophée départemental du jeune vététiste (TDJV).

2023-09-10 08:30:00 fin : 2023-09-10 17:00:00. .

Désert blanc

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Regional and departmental MTB Cross Country competition

– Auvergne Rhône Alpes MTB XCO Cup (used to support the Haute-Savoie championships)

– Departmental young mountain biker trophy (TDJV)

Competiciones regionales y departamentales de BTT Cross Country

– Copa Auvernia Rhône Alpes MTB XCO (sirve de apoyo a los campeonatos de Alta Saboya)

– Trofeo departamental de jóvenes ciclistas de montaña (TDJV)

Regionale und Departement-Wettbewerbe für Cross Country Mountainbike

– Cup Auvergne Rhône Alpes MTB XCO (dient als Grundlage für die Meisterschaften des Departements Haute-Savoie)

– Trophée départemental du jeune vététiste (TDJV) (Departement-Trophäe für junge Mountainbiker)

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc