DÉSENFUMAGE3 Le Mans, 28 janvier 2023

2023-01-28 – 2023-01-28

Cie Raoul Lambert !

Désenfumage3 est une (contre-)plongée magicoludique sur les ressorts du cinéma et de la manipulation des spectateurs et spectatrices. Nous voilà embarqués dans le trouble de la mise en abyme. Qui du cinéma ou de la société influence-t-il le plus l’autre ? Que racontent de nous les histoires que nous nous racontons ? D’où vient notre besoin de fiction ? Avec les outils propres à la magie et dans une approche très hitchcockienne, celle de « faire de la direction de spectateurs », le spectacle met en lumière et en émotion notre rapport à la narration et aux artifices du cinéma. Absolument déroutant !

