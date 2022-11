FORMATION CONCEPTRICE DEVELOPPEUSE D’APPLICATION POUR LES FEMMES D’EST ENSEMBLE Descodeuses Paris Catégorie d’évènement: Paris

*sur candidature

Le centre de formation Descodeuses Descodeuses 15 Rue Henri Chevreau, 75020 Paris Quartier de Belleville Paris 75020 Île-de-France [{« link »: « mailto:sophie@descodeuses.org »}] FORMATION CONCEPTRICE DEVELOPPEUSE D’APPLICATION POUR LES FEMMES D’EST ENSEMBLE Les candidatures à la prochaine formation de Conceptrice Développeuse d’Application 2023 des Descodeuses sont ouvertes jusqu’au 18 novembre 2022 ! La formation est ouverte aux femmes d’Est Ensemble : femmes demandeuses d’emploi, allocataires de minima sociaux

maîtrisant les bases des outils numériques (envoi de mails, navigation sur internet, démarches en ligne…)

sachant lire, parler et écrire le français Début de la formation : pré-qualification (3 semaine) démarrage le 02 janvier 2023

Formation (5 mois) démarrage le 13 février 2022 (passage par la pré-qualification obligatoire) Les candidatures se font via le site internet descodeuses.org via l’onglet Candidature.

Vous pourrez trouver ci-joint une présentation générale de la formation et de son déroulé.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sophie Gourion : sophie@descodeuses.org

