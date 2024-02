Descente ou marche aux flambeaux au profit d’enfance et montagne Mouthe, dimanche 18 février 2024.

Descente ou marche aux flambeaux au profit d’enfance et montagne Mouthe Doubs

Descente ou marche aux flambeaux au profit d’enfance et montagne.

A partir de 18h30.

Verre de l’amitié, vin chaud et thé.

Inscription pour la descente aux flambeaux et achats de lucioles au chalet ESF.

Le départ de la descente ou de la marche est prévue vers 19 heures.

Rendez-vous convivial autour d’un feu et animations, jeux,… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 18:30:00

fin : 2024-02-19

Source du Doubs

Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté esfmouthe@wanadoo.fr

L’événement Descente ou marche aux flambeaux au profit d’enfance et montagne Mouthe a été mis à jour le 2024-02-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS