Descente libre Longboard GENOS Génos, vendredi 21 juin 2024.

Descente libre Longboard GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Pour la deuxième année consécutive, l’Association des Longboardeurs Toulousains (ALT) s’associe à la station de Val Louron pour présenter le renommé freeride du Col de Val Louron Azet !

Durant trois jours, venez assister à des descentes de longboards, streetluges et rollers. Admirez leur agilité, leur vitesse et leur maîtrise lors de cet événement unique en son genre !

Le spectacle est gratuit pour les visiteurs, et une buvette sera à votre disposition pour vous rafraîchir !

Veuillez noter que pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs, la route menant de la commune de Génos à la station de Val Louron, la RD225, sera fermée par intermittence du 21 au 23 juin 2024. Prévoyez un léger retard dans vos déplacements, mais soyez assurés que cela en vaudra largement la peine ! Route fermée pendant environ 20 minutes puis ouverte pendant environ 15 minutes.

Rejoignez nous pour une expérience inoubliable au Freeride du Col d’Azet-Val Louron, où l’action et l’adrénaline sont au rendez-vous !

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’Association de Longboardeurs Toulousains (ALT) via contact@alt-skate.fr .

Début : 2024-06-21

fin : 2024-06-23

GENOS Col d’Azet

Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@alt-skate.fr

