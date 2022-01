Descente Géante en luge Mieussy Mieussy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Mieussy

Descente Géante en luge Sommand Front de Neige Mieussy

2022-02-05 16:20:00

Mieussy Haute-Savoie Mieussy 7 7 EUR Venez tester la descente géante en luge de la piste de ski du Col de Sommand : sensations fortes et fou rire garantis! Rdv au pied du télésiège de Col de Sommand. PASS SANITAIRE demandé. accueil@prazdelys-sommand.com Sommand Front de Neige Mieussy

