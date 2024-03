Descente Folklorique de caisses à savon à Salles de Barbezieux(16) Salles de Barbezieux (16) Salles-de-Barbezieux, samedi 25 mai 2024.

Descente Folklorique de caisses à savon à Salles de Barbezieux(16) 1ère descente folklorique de caisses à Savon Samedi 25 mai, 09h00 Salles de Barbezieux (16)

Début : 2024-05-25T09:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:30:00+02:00

Il s’agit de la 1ère descente folklorique de caisses à savon organisée dans un charmant village du Sud Charente.

Un objectif essentiel : du plaisir pour tous pendant la journée.

Inscription : 10 € par pilote/ Nombreux lots

Restauration – Buvette sur place – un concert clotûrera la journée

Salles de Barbezieux (16) rue saint jacques, salles de barbezieux Salles-de-Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine
Contact: mairie.sallesdebarbezieux@gmail.com, 06 35 92 25 32
http://www.sallesdebarbezieux.fr
https://www.facebook.com/Sallesdebarbezieux

