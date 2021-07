Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Descente encadrée de la Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à l’entrée du camping de Beaufort, les après-midi, le mardi, vendredi, dimanche de 13h30 à 15h et de 16h à 18h30, sous réserve de 8 participants minimum. Rens/Résa : 06 75 61 15 81. En fonction du niveau d’eau le parcours est susceptible d’être modifié. Suite à la crise sanitaire, pour des raisons logistiques, nous pouvons vous solliciter pour le transport en complément de notre minibus. Sur réservation. 2 descentes vous sont proposées : Petite descente de 1h30 en début d’après-midi à 13h30, ad. 15€, enf. 12€. Grande descente de 2h30 à 16h, ad. 20€, enf 15€. Pour information, depuis quelques années en été, le grand parcours est soumis aux aléas climatiques. Plus d’informations sur demande. ckeymoutiers@gmail.com +33 6 75 61 15 81 http://www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr/ Rdv à l’entrée du camping de Beaufort, les après-midi, le mardi, vendredi, dimanche de 13h30 à 15h et de 16h à 18h30, sous réserve de 8 participants minimum. Rens/Résa : 06 75 61 15 81. En fonction du niveau d’eau le parcours est susceptible d’être modifié. Suite à la crise sanitaire, pour des raisons logistiques, nous pouvons vous solliciter pour le transport en complément de notre minibus. Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-02-10 par

