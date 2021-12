Laruns Laruns Laruns, Pyrénées-Atlantiques Descente en flambeaux et lâcher de lanternes biodégradables Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Descente en flambeaux et lâcher de lanternes biodégradables Laruns, 22 décembre 2021, Laruns. Descente en flambeaux et lâcher de lanternes biodégradables Laruns

2021-12-22 18:00:00 – 2021-12-22

Laruns Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 DESCENTE AUX FLAMBEAUX DES ENFANTS (Renseignements : école de ski), en présence de RÉGLISSE la célèbre mascotte de Laruns suivi d’un lâcher de LANTERNES BIODÉGRADABLES.

