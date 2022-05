Descente en eaux vives Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Descente en eaux vives Royère-de-Vassivière, 4 juin 2022

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 16:00:00

Maison des Associations Haute-Vienne Royère-de-Vassivière Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif : 25€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81 Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une descente en eaux-vives dans un cadre naturel protégé et exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez 14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l’eau ! Savoir nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées obligatoires. Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif : 25€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81 Maison des Associations Royère-de-Vassivière

