DESCENTE EN CAISSES À SAVON Rue de la Mairie, Grande Rue, avenue de la plage Préfailles, dimanche 15 septembre 2024.

DESCENTE EN CAISSES À SAVON Rue de la Mairie, Grande Rue, avenue de la plage Préfailles Loire-Atlantique

En 2022, c’était déjà 22 véhicules qui s’étaient lancés dans cette course originale sous le regard de plus de 2 000 spectateurs venus assister à cet évènement insolite !

Alors n’hésitez pas et venez encourager les équipes concurrentes durant cette 2ème édition de descente en caisses à savon à Pré

Avant d’être une manifestation sportive axée sur la rapidité, l’événement se veut ludique, familial, intergénérationnel.

NOUVEAUTE 2023 installation de deux tremplins dont un obligatoire, histoire de rendre la course plus drôle !

Contrôle technique à 12h sur le parking de la Renaudière.

La conformité des caisses sera alors contrôlée ; l’accent portera notamment sur le freinage, la direction. Un véhicule non conforme ne pourra pas prendre le départ.

Des prix seront attribués à la voiture la mieux décorée avec un équipage le plus festif mais aussi à l’équipage le plus malchanceux ou le plus valeureux.

Itinéraire emprunté départ de la rue de la Mairie (bibilothèque), descente de la Grande Rue et arrivée avenue de la Plage Eric Tabarly à l’intersection de la rue du plateau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 14:00:00

fin : 2024-09-15

Rue de la Mairie, Grande Rue, avenue de la plage En centre-ville

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@prefailles.fr

L’événement DESCENTE EN CAISSES À SAVON Préfailles a été mis à jour le 2024-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire