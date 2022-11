Descente du Père Noël en parapente Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes Depuis le front de neige, assistez à l’arrivée du Père Noël sur les pistes ! Distribution de friandises, de chocolats pour les plus sages !

(Parapente : sous réserve de conditions météorologiques)

Pas de réservation, accessible à tous.

service-clients@luz-ardiden.com

