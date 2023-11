Dimanche dansant – Bal de fin d’année Descente du parking de Chabot Saint-Étienne-de-Tinée, 26 novembre 2023, Saint-Étienne-de-Tinée.

Saint-Étienne-de-Tinée,Alpes-Maritimes

Bal de fin d’année au village de St Etienne de Tinée. Venez faire des pas de danse dans la salle des fêtes ! Animé par Audrey et Lionel. Gratuit..

2023-11-26 15:00:00

Descente du parking de Chabot Salle des fêtes

Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



End-of-year ball in the village of St Etienne de Tinée. Come and dance in the village hall! Hosted by Audrey and Lionel. Free admission.

Baile de fin de año en el pueblo de St Etienne de Tinée. Ven a bailar a la sala de fiestas Organizado por Audrey y Lionel. Entrada gratuita.

Ball zum Jahresende im Dorf St Etienne de Tinée. Kommen Sie in den Festsaal und machen Sie ein paar Tanzschritte! Animiert von Audrey und Lionel. Kostenlos.

