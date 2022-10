DESCENTE DU COL DE FESTES Festes-et-Saint-André Festes-et-Saint-André Catégories d’évènement: Aude

Aude Festes-et-Saint-André La descente du col de Festes existe maintenant depuis une quarantaine d’années et est proposée par l’association les Maillols.

Il s’agit d’un défilé de caisses à savons, chars et carrioles diverses, qui couvre les 6 km séparant le col de Festes du village de Saint-André. Depuis déjà des mois pour certains, on bricole, scie, cloue, martèle, customise, afin de réaliser pour le grand jour la carriole la plus originale, délirante, drôle, étonnante, folle…

Tout le monde est autorisé pour peu que l’engin soit homologué aux consignes imposées par Les Maillols,

c’est à dire qu’il comporte un système de freinage et pas de châssis de voiture .

Les concurrents doivent être en place pour le départ à 14h30.

+33 4 68 31 54 32 https://www.facebook.com/events/611483387345310?ref=newsfeed

