Descente du Clain en Canoë Parc de Loisirs de Saint-Cyr 86130 Beaumont Saint-Cyr, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Beaumont Saint-Cyr.

Descente du Clain en Canoë

du lundi 5 juillet au lundi 30 août à Parc de Loisirs de Saint-Cyr 86130 Beaumont Saint-Cyr

– Venez découvrir dans la convivialité, le Clain comme vous ne l’avez jamais vu. Un cadre paisible et envoutant. Dépaysement garanti. – Tous les Lundis et les Jeudis de 18h à 21h. – Accueil et départ : Parc de Loisirs de Saint-Cyr (derrière le refuge canin). – Apportez votre pique-nique, des vêtements de rechange et porter des chaussures fermées.

8 € les enfants (jusqu’à 10 ans, uniquement s’ils sont accompagnés dans un canoë 3 places), 15 € les adultes et ados de 11 ans et plus. Sur réservation (La veille de la descente au plus tard).

Parc de Loisirs de Saint-Cyr 86130 Beaumont Saint-Cyr Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T18:00:00 2021-07-05T21:00:00;2021-07-08T18:00:00 2021-07-08T21:00:00;2021-07-12T18:00:00 2021-07-12T21:00:00;2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T21:00:00;2021-07-19T18:00:00 2021-07-19T21:00:00;2021-07-22T18:00:00 2021-07-22T21:00:00;2021-07-26T18:00:00 2021-07-26T21:00:00;2021-07-29T18:00:00 2021-07-29T21:00:00;2021-08-02T18:00:00 2021-08-02T21:00:00;2021-08-05T18:00:00 2021-08-05T21:00:00;2021-08-09T18:00:00 2021-08-09T21:00:00;2021-08-12T18:00:00 2021-08-12T21:00:00;2021-08-16T18:00:00 2021-08-16T21:00:00;2021-08-19T18:00:00 2021-08-19T21:00:00;2021-08-23T18:00:00 2021-08-23T21:00:00;2021-08-26T18:00:00 2021-08-26T21:00:00;2021-08-30T18:00:00 2021-08-30T21:00:00