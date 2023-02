Descente de Seine à bord d’une vedette, 18 juin 2023, Rouen .

Descente de Seine à bord d’une vedette

Quai du Havre Rouen Seine-Maritime

2023-06-18 11:00:00 11:00:00 – 2023-06-18 17:00:00 17:00:00

Rouen

Seine-Maritime

Boucle de Rouen jusqu’à Rives-en-Seine-Caudebec-en-Caux et retour à Rouen. Accompagnez la descente de Seine parmi les plus beaux voiliers en partance vers la mer…

Descente de Seine à bord de l’Océanite :

Panier pique-nique inclus (1 sandwich, 1 salade composée, 1 dessert et 1 bouteille d’eau plate 50cl)

Commentaires à bord.

Horaires donnés à titre indicatif

