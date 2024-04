Descente de Loire en canoë Rabaska 12 places Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire, jeudi 1 août 2024.

Descente de Loire en canoë Rabaska 12 places Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre

Imaginez le calme d’une descente en canoë, les voltiges aériennes des hirondelles de rivage ou l’apparition furtive d’un castor à la tombée de la nuit … Voilà l’expérience que nous vous proposons de vivre.

Embarquez à bord des canoës Rabaska, reproductions de canoës de trappeurs canadiens. Laissez vous guider par Joël, brevet d’état canoë. Accompagnés d’un animateur nature, découvrez la faune et la flore ligériennes. A mi-parcours, accostez sur une île entre Pouilly-sur-Loire et Sancerre et dégustez de savoureuses spécialités locales.

Sur inscription au Pavillon du Milieu de Loire. Horaire et lieu de RDV précisés lors de la réservation. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 18:00:00

fin : 2024-08-01 21:00:00

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

