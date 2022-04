Descente de Loire en canoë Rabaska 12 places Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Catégories d’évènement: Nièvre

Descente de Loire en canoë Rabaska 12 places Pouilly-sur-Loire, 12 juillet 2022, Pouilly-sur-Loire. Descente de Loire en canoë Rabaska 12 places Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire

2022-07-12 – 2022-07-12 Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot

Pouilly-sur-Loire Nièvre 26 EUR Descente de Loire en grand canoë, au

crépuscule

A bord d’un grand canoë canadien, vous naviguerez au cœur de la Loire des îles, guidés par un brevet d’état. Un animateur nature vous fera découvrir la faune et la flore ligériennes au crépuscule.

Sur inscription au Pavillon du Milieu de Loire. Horaire et lieu de RDV précisés lors de la réservation. Durée : 3h. Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire

