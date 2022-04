Descente de Loire crépusculaire en grand canoë Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Catégories d’évènement: Nièvre

Descente de Loire crépusculaire en grand canoë Pouilly-sur-Loire, 6 juillet 2022, Pouilly-sur-Loire.
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot

2022-07-06

Pouilly-sur-Loire Nièvre 20 EUR Imaginez le calme d’une descente en canoë, les voltiges aériennes des hirondelles de rivage ou l’apparition furtive d’un castor à la tombée de la nuit … Embarquez à bord des canoës Rabaska, reproductions de canoës de trappeurs canadiens, et laissez-vous guider par Joël, le brevet d’état. Un animateur nature vous fera découvrir la faune et la flore ligériennes. A mi-parcours, vous profiterez d’une pause gourmande offerte sur une île.

