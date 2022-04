Descente de l’Ellé : Partez à la découverte de l’Ellé depuis Arzano Quimperlé, 21 avril 2022, Quimperlé.

Descente de l'Ellé : Partez à la découverte de l'Ellé depuis Arzano

2022-04-21 – 2022-04-21 RDV à la base de canoë kayak 5 Rue du Viaduc

Quimperlé Finistère

Au fond de la vallée, coule une rivière joueuse. Elle serpente, et de son courant vif sous les frondaisons des sous bois, elle nous amène à la contemplation.

Ici et là, quelques moulins, vestiges de siècles révolus, parsèment le parcours.

Et derrière les fourrées, la loutre, et le martin pêcheur vous surveille. Et sous la coque du bateau qui glisse sur l’eau, se faufile le saumon et la truite.

Parce que l’Ellé est une rivière sauvage et préservée, ceux qui partent à sa découverte n’ont d’autre envie que d’y revenir

Durée : 2h

Distance : 7km

Avec encadrement

+33 2 98 39 24 17

RDV à la base de canoë kayak 5 Rue du Viaduc

