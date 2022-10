Descente de la Rance en canoë-kayak de Dinan à Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Embarquez au cœur de la ville de Dinan pour une descente mythique de la Rance jusqu’à Plouër-sur-Rance. Un concentré de nature et d’architecture en une journée. Vous descendrez la Rance, au rythme des écluses et des moulins à marée. Réservation en ligne

35€ par personne. 5€ enfant -12 ans.

Offre spéciale vacances de la Toussaint : annulation gratuite jusqu’à la veille du départ. +33 7 67 97 64 92 https://chill-in-rance.com/reservation/?re-product-id=199043 D61 Chill in Rance Plouër-sur-Rance

