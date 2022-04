DESCENTE DE LA MEUSE Verdun Verdun Catégories d’évènement: 55100

Verdun

DESCENTE DE LA MEUSE Verdun, 18 juin 2022, Verdun. DESCENTE DE LA MEUSE Verdun

2022-06-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-18 17:00:00 17:00:00

Verdun 55100 Verdun A l’occasion des 30 ans du club, nous organisons une “Descente de la Meuse” sur le fleuve avec des plongeurs et des nageurs, depuis le parking de la Digue jusqu’au pont chaussée.

Le tout dans un esprit ludique pour nous faire connaître, et aller à la rencontre du public afin d’expliquer nos différentes activités et susciter de l’intérêt auprès des jeunes. +33 6 08 31 19 51 https://www.clubsub-verdunois.com/ © Club Subaquatique Verdunois

Verdun

dernière mise à jour : 2022-03-22 par OT GRAND VERDUN

Détails Catégories d’évènement: 55100, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Ville Verdun lieuville Verdun Departement 55100

Verdun Verdun 55100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

DESCENTE DE LA MEUSE Verdun 2022-06-18 was last modified: by DESCENTE DE LA MEUSE Verdun Verdun 18 juin 2022 55100 verdun

Verdun 55100