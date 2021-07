Bas-en-Basset Bas-en-Basset Bas-en-Basset, Haute-Loire Descente de la Loire en canoë de Bas à Aurec Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Descente de la Loire en canoë de Bas à Aurec 2021-07-17

Bas-en-Basset Haute-Loire EUR Organisé par le snack du camping de la Garenne, viens découvrir les gorges de la Loire en canoë en direction d’Aurec sur Loire. Prévoir la journée avec un pique nique. Réservation à la buvette du camping +33 4 71 66 70 01 dernière mise à jour : 2021-07-03 par

