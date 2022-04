Descente de la Leyre en Canoë collectif le C10 Mios Mios

Promenade sur la Leyre en canoë collectif de 10 places, le C10, encadrés par un animateur professionnel du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. En fin de journée, lorsque la rivière retrouve son calme, vous savourerez et connaîtrez l'histoire de cette rivière, la "petite Amazone". Vous apercevrez peut être un martin pêcheur ou des empreintes laissés par une loutre sur une petite plage de sable ! A partir de 6 ans. Conditions : savoir nager. Maximum 8 personnes. Durée 2h30 environ. Parcours : de Salles à Mios. Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme Coeur du Bassin.

